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TEKİRDAĞ'DA MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde minibüsün kavşaktan dönmeye çalışan otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

12.08.2019 18:05
TEKİRDAĞ'DA MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde minibüsün kavşaktan dönmeye çalışan otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ ? Malkara yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde meydana geldi.Tekirdağ'dan Malkara istikametine giden Ufuk Özer (45) yönetimindeki 41 P 8488 Plakalı minibüs ile Alaybey kavşağından dönmek isteyen Nusret Sapa (37) yönetimindeki 34 HOD 77 Plakalı otomobil çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan Seyit Furkan Sapa (12), Ahmet Eren Sapa (11) ile minibüste bulunan Ethem Kuzu (69) yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
TEKİRDAĞ'DA MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

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Kaynak: DHA

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