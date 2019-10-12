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Tekirdağ'da motosiklet arabaya çarptı 2 yaralı

Tekirdağ'da motosiklet arabaya çarptı 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde aynı yöne dönmek isteyen otomobile çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf A. ile Rahman K., yaralandı.

12.10.2019 14:31
Tekirdağ'da motosiklet arabaya çarptı 2 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde aynı yöne dönmek isteyen otomobile çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf A. ile Rahman K., yaralandı.
Olay, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Zeki Eren Caddesine dönmek isteyen Halil B. (58) yönetimindeki 59 T 7054 Plakalı otomobile, aynı istikametten gelen Yusuf A. (17) yönetimindeki Plakasız motosiklet yandan çarpıp devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf A. ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Rahman K. (17) çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tekirdağ'da motosiklet arabaya çarptı 2 yaralı

Atatürk Bulvarı, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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