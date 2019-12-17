Haberler » 3. Sayfa » Sokak ortasındaki cinayette tüyleri diken diken eden detay: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim - Haberler

Sokak ortasındaki cinayette tüyleri diken diken eden detay: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim

Tekirdağ'da sokak ortasında "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak ateş açan şahıs bir kişiyi öldürdü. Cinayetin altında yatan sebep ise akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre maktul, daha önce şahsı tehdit ederek "Eşinden boşan onunla ben evleneceğim" dedi.

17.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:05

'ın Çorlu ilçesinde yaşanan yaşanan cinayetin nedeni akıllara durgunluk verdi. Dün yaşanan olayda Rahman K. (34), kendisine ve eşine küfrettiği iddiasıyla daha önce polise şikayet ettiği Hasan Gündüz'ü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak kaçan Rahman K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

TACİZLERDEN KURTULMAK İÇİN TAŞINDILAR

Cinayetin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hasan Gündüz ve Rahman K. arasında daha önce tartışma yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre Hasan Gündüz, Rahman K.'yı tehdit ederek "eşinden boşan, onunla ben evleneceğim" dedi. Hasan Gündüz'ün tehditlerinden dolayı Rahman K. ve ailesi çareyi başka bir eve taşınmakta buldu. Hasan Gündüz'ün tacizlerinin devam etmesi üzerine Rahman K. 15 aralık günü polis karakoluna giderek Gündüz'den şikayetçi oldu. Olay günü Hasan Gündüz'ü evinin etrafında gören Rahman K. pompalı tüfeğini alarak sokağa çıktı. İki el ateş ederek Hasan Gündüz'ü göğsünden yaralayan Rahman K. "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Gündüz sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Gündüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rahman K.'yi olay yerine yakın binanın bodrum katında saklanırken, suç aleti pompalı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan Rahman K., Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sokak ortasındaki cinayette tüyleri diken diken eden detay: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim

Hasan Gündüz, Tekirdağ, 3. Sayfa


HABER YORUMLARI (2)
EBRU:iyi yapmış millet zıvanadan çıktı milletin karısına kızına göz koyup tehdit etmek neyin kafası. inşallah fazla bir ceza almaz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ABİ:HEE TRAKYALI HEMŞERİLERİMDE AZITTI GALİBA.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:02 Erdoğan'dan Cenevre'de dikkat çeken çıkış: Dünyanın devleri sadece gülücük atıyor - Haberler
13:57 İnegöllü avcılar dev domuz avladı - Haberler
13:57 Ortaca AK Parti delegelerini seçti - Haberler
13:56 FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı - Haberler
13:56 Diyaliz hastalarını taşıyan araç ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
13:54 TTK'da göçük altında kalan madenci yaralandı - Haberler
13:39 Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı - Haberler
13:29 İmamoğlu'ndan İstanbul ulaşımına ilginç yorum: Tam bir ömür törpüsü - Haberler
13:15 Sokak ortasındaki cinayette tüyleri diken diken eden detay: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim - Haberler
17.12.2019 14:10:52