25 Kasım 2018, 09:25
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Tekirdağ'da Narkotik, Asayiş ve Trafik Denetimleri

Tekirdağ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapılırken, iş yerinde sigara içen şahıslara idari işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapılırken, iş yerinde sigara içen şahıslara idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Değirmenaltı bölgesinde bulunan umuma açık yerlerde Narkotik-Asayiş- Trafik Şube Müdürlüğü personelleriyle denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde toplam 5 iş yerinde bulunan 120 şahsın GBT'si sorularak, aranan herhangi bir şahsa rastlanılmadı. 2 iş yerinde sigara içen 6 şahsa idari işlem yapılırken, yine aynı iş yerlerinde bulunan 12 çalışana kimlik bildirimleri olmadığından tutanak tanzim edildi.

Trafik yönünden toplam 32 araç sorgulanırken, 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ Narkotik,Tekirdağ
25 Kasım 2018 Pazar 09:25



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