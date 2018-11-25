Tekirdağ'da Narkotik, Asayiş ve Trafik Denetimleri

Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapılırken, iş yerinde sigara içen şahıslara idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
ilçesinde bulunan Değirmenaltı bölgesinde bulunan umuma açık yerlerde Narkotik-Asayiş- Trafik Şube Müdürlüğü
personelleriyle denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde toplam 5 iş yerinde bulunan 120 şahsın GBT'si sorularak, aranan herhangi bir şahsa rastlanılmadı. 2 iş yerinde sigara içen 6 şahsa idari işlem yapılırken, yine aynı iş yerlerinde bulunan 12 çalışana kimlik bildirimleri olmadığından tutanak tanzim edildi.
Trafik yönünden toplam 32 araç sorgulanırken, 4 araç sürücüsüne 947 TL cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ
Narkotik,Tekirdağ
25 Kasım 2018 Pazar 09:25