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Tekirdağ'da öğrencilere uyuşturucu satan çeteye darbe: 10 tutuklu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

28.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:12 Tekirdağ'da öğrencilere uyuşturucu satan çeteye darbe: 10 tutuklu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine Değirmenaltı bölgesinde uyuşturucu/uyarıcı madde sattıkları tespit edilen 13 şahısla ilgili çalışma gerçekleştirildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonda 17 ayrı olayda 25 şüpheli şahsa yasal işlem yapılarak, bu olaylarda toplamda 1 kilogram 455,8 gram 3 fişek ve torbalar içinde esrar maddesi, 615 gram (19 fişek halinde) skunk maddesi, 13,6 gram (4 fişek halinde) sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 16 adet ecstasy hap, 4 adet Lyrıca hap (Yeşil reçeteye tabi hap), 67 gram Hint keneviri bitki tohumu, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen bin 51 adet ağzı kilitli küçük şeffaf poşetler, 1 adet uyuşturucu öğütmekte kullanıldığı değerlendirilen metal aparat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet fişek, 1 adet el yapımı 7,65 mm çapında tabanca ve 1 adet fişek, 1 adet zımba makinesi, 42 adet sahte 100 TL, 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

10 kişi tutuklandı

"Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan haklarında yasal işlem yapılan 13 şüpheli şahıstan 10'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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