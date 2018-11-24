Tekirdağ'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Tekirdağ Valiliği Meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenler katıldı.
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. - TEKİRDAĞ
Süleymanpaşa,Tekirdağ
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:06