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Tekirdağ'da öğretmenler maske üretiyor

Tekirdağ'da öğretmenler maske üretiyor Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve gönüllüler maske üretimine başladı.

26.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:27
Tekirdağ 'da öğretmenler maske üretiyor
TEKİRDAĞ - Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve gönüllüler maske üretimine başladı.
Koronavirüsten sonra cerrahi maske bulmak zorlaşınca Milli Eğitim Bakanlığı duruma el attı. Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve gönüllüler, cerrahi maske üretimi yapmaya başladı.
Okul Müdürü Süleyman Taşdemir, günlük 500 adet maske üretildiğini belirterek, paketleme işlemi tamamlanan maskelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlık kuruluşlarına teslim edileceğini bildirdi. Emeği geçenlerin hepsinin gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Taşdemir, "Burada maske üretimine katkı sunan idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve eski öğrencilerimiz de dahil herkes bu işi gönüllü olarak yapıyor. Sağlık çalışanlarımızın maske ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Biz de lütfen evinde kal Türkiye diyoruz" dedi. Tekirdağ’da öğretmenler maske üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Malkara, Güncel

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Tekirdağ'da öğretmenler maske üretiyor

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