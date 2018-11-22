Tekirdağ'da "Okul Güvenliği ve Eğitim" Toplantısı

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
i·lçesinde "Okul Güvenliği ve Eğitim" toplantısı yapıldı.
Süleymanpaşa'daki okullarda alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili düzenlenen toplantı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
Toplantıya Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan
, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt
, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Akın, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.
Kaymakam Arslan Yurt, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki okullarda 24 polis ve 60 özel güvenlikçinin görevlendirildiğini söyledi.
Yurt, okul güvenliği konusunda hassas davranıldığını ve bu konunun önemli olduğunu ifade ederek, "Polis
görevlendirilmeyen okullara da İlçe Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma
Komutanlığı ekipleri, rutin ziyaretlerde bulunuyor. Okul saatlerinde öğrencilerin park ve internet kafelerde vakit geçirmelerini engellemek için denetimler yapılıyor. Servis şoförlerinin ve kantin çalışanlarının sorguları yapılırken, okullara yapılan ziyaretlerde önemli bir sorunla karşılaşılmadığını görüyoruz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da öğrencilerin gerek güven içinde eğitim almaları gerekse sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için takip ve denetim faaliyetlerine etkin şekilde devam edildiğini aktardı.
Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ise İçişleri Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığının protokolüyle 2018-2019 eğitim öğretim döneminde alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini, 33 bin 699 öğrencinin okullarda güven içinde eğitim gördüğünü söyledi.
Toplantı okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının sorularıyla devam etti.
Toplantıdan sonra, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Memur-Sen
Tekirdağ Başkanı Ferruh Topuz katılımcılara karanfil takdim etti.
Süleymanpaşa,Tekirdağ
22 Kasım 2018 Perşembe 17:52