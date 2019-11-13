Haberler » Güncel » Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı - Haber

Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sultan K'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen babası ve erkek kardeşi tutuklandı.

13.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:34Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı
'ın ilçesinde Sultan K'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen babası ve erkek kardeşi tutuklandı.
Sultan K'nın (19) Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Okan K. (45) ile erkek kardeşi O.K'nın, 24 saatlik ek gözaltı süresinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Olay
Çerkezköy ilçesinde baba Okan K, eve bir süre gelmeyen kızı Sultan K'yı 11 Kasım'da bulunduğu yerden otomobille alarak evlerinin önüne getirmiş, burada silahla vurularak ağır yaralanan Sultan K, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından önce maktulün babası Okan K, daha sonra da erkek kardeşi O.K, gözaltına alınmıştı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:38 HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)
20:38 2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
20:38 Spor türkiye, izlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
20:36 Bakan Selçuk, UNESCO 40. Genel Konferansı'nda Türkiye adına "Ulusal Beyan"da bulundu
20:34 Karapürçek'teki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 27 kişi salıverildi
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:39:50