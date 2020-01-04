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Tekirdağ'da olimpik yüzme havuzuna ilgi

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Harun Genç, vatandaşların olimpik yüzme havuzuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

04.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:42 Tekirdağ'da olimpik yüzme havuzuna ilgi
Gençlik ve Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Harun Genç, vatandaşların olimpik yüzme havuzuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Genç, yaptığı açıklamada, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalıştıkları belirtti.
Olimpik yüzme havuzunun 'deki nadir havuzlardan biri olduğunu ifade eden Genç, "Temizliği ve bakımı en güzel şekilde yapılmaktadır. İnsan sağlığını düşündüğümüz için bütün bakımlar en titiz şekilde yapılıyor. Bu yüzden olimpik yüzme havuzu çok tercih ediliyor. Havuzumuzun bazı eksikleri var. 13 Ocak'ta tesisimizi kapatıp temiz ve daha güzel hizmet için bakımını yapacağız." dedi.
Genç, tesise olan talepten memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Buraya gelen bütün vatandaşlarımızın bize dönüşleri çok güzel, herkes tesisimizden memnun. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için önemli. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Havuzumuzda sadece yüzme yok. Burada fitnes ve sauna gibi imkanlar da var. Buraya vatandaşlarımız danışmaya gelip kayıtlarını yaptırıp aylık, 3 aylık, yıllık şeklinde kayıt olup belirlenen gün ve saatlerde çalışabiliyorlar."

Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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