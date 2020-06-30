Tekirdağ'da, 'organize suç örgütü' operasyonunda 9 tutuklama

Tekirdağ'da, 'organize suç örgütü' operasyonunda 9 tutuklamaTEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

30.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:17
Tekirdağ'da, 'organize suç örgütü' operasyonunda 9 tutuklama
TEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında polisi görünce binanın 3'üncü katından atlayıp kaçmaya çalışan ve belinde kırık meydana gelen S.G.'de bulunuyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütünü yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 'Suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik' yaptıkları belirlenen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 4 gün önce ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilip, 13 şüpheli gözaltına alındı.
PENCEREDEN ATLAMIŞTI
Şüpheliler arasında bulunan S.G., eve polisin geldiği görünce kaçmak için oturduğu binanın 3'üncü kat penceresinden atladı. Ancak S.G.'nin belinde kırık oluştu. Polis tarafından yakalanan S.G. hakkında 'Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve birçok suçtan da arandığı belirlenmişti.
Şüpheliler, emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında pencereden atlayıp kaçmak isterken belinde kırık oluşan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan S.G.'nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili firari durumda bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Tekirdağ’da, ’organize suç örgütü’ operasyonunda 9 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Haber
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