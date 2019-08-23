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Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 20 dönüm ormanlık alan kül oldu.

23.08.2019 19:09 Tekirdağ'da orman yangını
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 20 dönüm ormanlık alan kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi baraj kenarında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını gören vatandaşlar hemen kısa sürede durumu vatandaşlara bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle de kısa sürede büyüyen yangın orman işçileri ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu çıkan yangın söndürülürken 20 dönüm ormanlık alan kül oldu. Ayrıca yangında bazı canlılarında zarar gördüğü gözlemlendi. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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