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Tekirdağ'da otel yangını

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.

15.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48
Tekirdağ'da otel yangını
Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.
Malkara-Tekirdağ kara yolu polis uygulama noktası karşısındaki otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, Güncel

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