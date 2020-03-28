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Tekirdağ'da otobüs ve gemi seferleri Valilik iznine bağlandı

Tekirdağ Valiliği, il merkezi, ilçeler ve kırsal mahalleler arasındaki otobüs gibi toplu taşıma seferleri ile Tekirdağ ve diğer iller arasındaki yolcu taşımacılığı amaçlı otobüs ve gemi seferlerinin Valiliğin izniyle yapılabileceğini bildirdi.

28.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:48
Tekirdağ'da otobüs ve gemi seferleri Valilik iznine bağlandı
Tekirdağ Valiliği, il merkezi, ilçeler ve kırsal mahalleler arasındaki otobüs gibi toplu taşıma seferleri ile Tekirdağ ve diğer iller arasındaki yolcu taşımacılığı amaçlı otobüs ve gemi seferlerinin Valiliğin izniyle yapılabileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu tarafından, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerde belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmaması için anons yapılacak, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde bulunanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacak.
İller arası otobüs seferleri durdurulacak, vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları sağlanacak.
Sadece tedavi ihtiyacı nedeniyle doktor kararı ile sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içinde geldikleri yerde kalacak yeri bulunmayanların şehirler arası yolculuk yapmasına Valilik tarafından izin verilecek.
İller arası seyahat etmesi zorunlu olanlar, oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvurarak, alacakları şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi ile seyahat edecek.
Kamu kurumlarında olduğu gibi mal ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan özel iş yerleri, minimum personel ile esnek çalışma sistemine geçecek.
Tekirdağ içerisinde il merkezi, ilçeler ve kırsal mahalleler arasındaki otobüs gibi toplu taşıma seferleri ile Tekirdağ ve diğer iller arasındaki yolcu taşımacılığı amaçlı otobüs ve gemi seferleri Valiliğin izniyle yapılacak.
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Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel

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