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Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilin denize uçması nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

11.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:44Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 1 ölü
'ın ilçesinde bir otomobilin denize uçması nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Marmaraereğilisi ilçesi yakınlarında Aşıklar Tepesi diye bilinen alanda meydana geldi. İddiaya göre, 59 AAP 779 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle 25 metre yükseklikten denize doğru uçtu. Otomobilin deniz kenarındaki kayalıklara çakıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kayalıklara çakılan otomobil kağıt gibi ezilirken henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü feci şekilde can verdi. Şahsın cesedi yapılan uzun uğraşlar sonrası otomobilden çıkarılarak Marmaraereğilisi İlçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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