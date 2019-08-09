Tekirdağ'da otomobil hırsızlığı

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde otomobil hırsızlığına karıştığı iddia edilen bir kişi İstanbul
'un Sultangazi ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi'nde park halindeki bir aracın çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı
Ekipler, yaptığı teknik takip sonucu otomobil hırsızlığına karışan şüphelinin D.A. olduğunu tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli İstanbul'un Sultangazi ilçesinde olduğu belirlendi.
Belirlenen adreste yakalanan D.A. gözaltına alındı.