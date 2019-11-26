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Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

26.11.2019 01:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 02:16Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
'ın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ersin Çekiç (48) idaresindeki 59 SL 840 plakalı otomobil ile Mehmet Demir yönetimindeki 59 LJ 153 plakalı kamyon, Hacıevhat Mahallesi'nde çarpıştı.
Otomobilde sıkışan Ersin Çekiç ve annesi Nefize Çekiç (68), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefize Çekiç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Mehmet Demir, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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