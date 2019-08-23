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Tekirdağ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Tekirdağ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

23.08.2019 14:08
Tekirdağ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Tekirdağ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza Tekirdağ - Malkara yolu Bağlar rampasında meydana geldi. İddiaya göre, S.S. isimli sürücünün hakimiyetindeki otomobil Malkara'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Otomobilin şarampole yuvalanması ile sürücü S.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.B. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale yapılarak ambulans ile Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şarampole yuvarlanan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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