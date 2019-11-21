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Tekirdağ'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtı

Tekirdağ'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Alın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

21.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:14
'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtı
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Alın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü yerde yatan yaralıyı bırakıp, olay yerinde kaçtı. Alın ise diğer sürücülerin vermesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaza, geç saatlerde Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit bulvarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Alın, plakası alınamayan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Karayolunda yatan yaralıyı olay yerinde bırakan otomobil sürücüsü ile hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı İsmail Alın'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Yaralının hastanede tedavisi sürürken polis, Alın'a çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtı

Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA


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