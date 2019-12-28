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Tekirdağ'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

28.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:28 Tekirdağ'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı
'ın ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan K'nin kullandığı 59 TD 075 plakalı otomobil, Tekirdağ- kara yolu, Karadeniz Mahallesi'nde, Ünver Ö'nün kullandığı 22 AAL 352 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan, aynı aileden Batuhan, Pelin, Selin, Aysel ve Özkan K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Tekirdağ-Hayrabolu kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Süleymanpaşa, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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