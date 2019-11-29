Haberler » Güncel » Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı - Haber

Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki dükkana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

29.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:20Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı
'ın ilçesinde otomobilin yol kenarındaki dükkana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Burak Can Ergün idaresindeki 59 PH 232 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi Pınarca yolunda, yol kenarındaki hurdacı dükkanına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan ve yaralanan sürücü ile Onur Kement, Ayhan Soydan ve Özgür Cengiz'i bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların otomobilde 5 kişi olduklarını söylemesi üzerine ekipler çevrede araştırma yaptı ancak sözü edilen beşinci kişiye ulaşamadı.

Burak Can, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:22 TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
01:22 İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
01:14 Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
01:10 Kahramanmaraş'ta, husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgası: 12 yaralı
01:06 Karabük'te "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan alkollü sürücüye para cezası verildi
00:43 Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!
00:41 Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi
00:00 Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
23:55 İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler
23:18 BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
14:52 Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
29.11.2019 01:24:09