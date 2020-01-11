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Tekirdağ'da otomobilde 171 sikke ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 171 sikke ve 14 metal obje ele geçirildi.

11.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:20Tekirdağ'da otomobilde 171 sikke ele geçirildi
'ın ilçesinde bir otomobilde 171 sikke ve 14 metal obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçe çıkışındaki Malkara uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 34 KE 777 plakalı otomobilde arama yaptı.
Otomobilde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 171 sikke ile 14 metal obje bulundu.
Sürücü Ş.Y, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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