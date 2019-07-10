10.07.2019 02:23
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Tekirdağ'da otomobilin çaptığı yaya öldü

Tekirdağ

TEKİRDAĞ'da el arabası ile kağıt toplayan Mustafa Çelik (73), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu öldü.

TEKİRDAĞ'da el arabası ile kağıt toplayan Mustafa Çelik (73), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, bu gece merkez Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Kağıt ve atık toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Mustafa Çelik, el arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, C.U. yönetimindeki 59 RU 317 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle el arabası ile birlikte metrelerce savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle Malkara yönüne giden karayolu tamamen kapanırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tali yoldan sağlamaya çalıştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Çelik'in cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.U., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kazaya karışan aracın yoldan çekilmesi ve cesedin kaldırılması ile trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
Mustafa Çelik, Tekirdağ, Güncel

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