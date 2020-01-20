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Tekirdağ'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:16Tekirdağ'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
'ın ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Malkara'dan Tekirdağ'a seyir halinde olan Metin Demir (60) idaresindeki 59 LZ 448 plakalı kamyona, sanayi çarşısı mevkinde Hüsnü Gökhan Can (42) idaresindeki 34 AV 9311 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada sürücü Can ile otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Bihter Can (42) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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