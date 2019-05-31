Tekirdağ
'da otomobilin üzerine düşen levha kaportayı parçaladı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir inşaattan düşen osb levhası, otomobile hasar verdi. Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Doğancaçeşme Sokak üzerinde inşaatı devam eden bir binadan, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine osb levhası düştü. Arabanın üst bölümünde maddi hasar meydana geldi.Olay yerinde konuşan bir genç, "Park halindeki arabanın üstüne osb düştü. Neyse ki kimsenin üzerine düşmedi ve ucuz atlattık" dedi.İhbar üzerine bölgeye giden polis ekibine şikayette bulunulmadığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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