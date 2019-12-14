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Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

14.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:50Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
'ın ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mesut Ö. idaresindeki 34 HN 4563 plakalı otomobille Eren Konukcu'nun (16) kullandığı 59 ABE 022 plakalı motosiklet, Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Üniversite kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan Konukcu, ambulansla kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Konukcu'nun, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu'nun oğlu olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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