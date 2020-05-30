Tekirdağ'da otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği

Tekirdağ'da otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiTEKİRDAĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Süleymanpaşa Belediyesi sahil dolgu alanda 'açık hava sineması' etkinliği düzenledi.

30.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:20
Tekirdağ'da otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliği
TEKİRDAĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Süleymanpaşa Belediyesi sahil dolgu alanda 'açık hava sineması' etkinliği düzenledi.
Süleymanpaşa Belediyesi'nce sahil dolgu alanda 'açık hava sineması' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen açık hava sinemasına çok sayıda vatandaş, otomobilleriyle katıldı. Organizasyonu düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesi'nde otomobilleriyle film izlemeye gelen vatandaşlara ücretsiz çay, mısır ve su ikramı yapıldı. Kurulan dev ekranın önüne dizilen yüzlerce otomobilde vatandaşlar mesafe kurallarına riayet ederek 'Bayi Toplantısı' filmini izledi.
'OTOMBİLLERLE AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİ DEVAM EDECEK'
Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, film öncesi yaptığı açıklamada, "Öncellikle davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lunaparka dayanan bir kuyrukta var. İnşallah güzel bir gece olacak emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah bu organizasyonlar devam edecek. Korona ciddi manada yordu ve üzdü biliyorum. İnsanlarımız ciddi manada sıkıntı yaşadı. Evde kadınlar çocuklarla birlikte bunaldı. Bunaldığınız bu günlerde biraz değişiklik olsun diye aileleri sahile alalım. Hem korona ile alakalı tedbirleri elden bırakmadan, herkes kendi arabasının içerisinde rahat ve güzel bir akşam geçirsin istedik. İnşallah buna benzer organizasyonlar devam edecek. Değişik filmlerle karşınızda olmaya devam edecek" dedi. Tekirdağ’da otomobillerle ’açık hava sineması’ etkinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Haber

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