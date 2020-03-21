Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ'da oturma bankları kaldırılıyor - Haberler

Tekirdağ'da oturma bankları kaldırılıyor

Tekirdağ'da oturma bankları kaldırılıyorTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma bankları belediye ekiplerince sökülerek kaldırıldı.

21.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:00
Tekirdağ 'da oturma bankları kaldırılıyor
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma bankları belediye ekiplerince sökülerek kaldırıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin, Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Omurtak Caddesi üzerine vatandaşların oturup dinlenmek için koyduğu banklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Vatandaşların yakın temasta bulunmalarını önlemek amacıyla kaldırılan banklar, kamyonlara konularak götürüldü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bankların, 'Evinde Kal Türkiye' kampanyasına destek vermek amacı ile kaldırıldığını söyledi. Albayrak, belediye ekiplerinin bir çok ilçede parklarda bulunan bankları kaldırdığını belirterek, "Evinde Kal Türkiye' projesine destek olduk. Hepimizin tedbirlerimizi almamız gerekiyor. 'Evinde Kal Tekirdağ' olarak destek veriyoruz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına, tüm ilçelerimizde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Parklardan otobüs terminallerine, ibadethanelerden kamu binalarına, toplu taşıma araçlarından sivil toplum kuruluşlarının çalışma ofislerine kadar tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını yapmıştır, bundan sonra da planlı bir şekilde yapmaya devam edecektir. Koronavirüs ile ilgili korunma tedbirleri konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmalarımız da bir yandan devam etmektedir? dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tekirdağ’da oturma bankları kaldırılıyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Tekirdağ'da oturma bankları kaldırılıyor
Etiketler : Koronavirüs, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haberler
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Haberler
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Boşandığı kadını takip edip, vurdu (2) - Haber Erciş'te koronavirüsle mücadele çalışmaları - VAN - Haber HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Haber Fırsatçılara inat ücretsiz dağıttılar - Haber Hileli ve bozuk teraziler iş makinasıyla imha edildi - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber
Loading