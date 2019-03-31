Tekirdağ'da Oy Verme İşlemi Başladı

Tekirdağ
'da oy verme işlemi başladı
TEKİRDAĞ - 31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağlılar oy vermek için sandık başında.31 Mart seçimleri kapsamında tüm Türkiye
'de olduğu gibi Tekirdağ'da da oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde uyanan bazı vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tutarak oy verme işlemini gerçekleştirdiler. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da seçim nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor. Tekirdağ genelinde 749 bin 926 seçmen bugün sandık başına gidecek.
Tekirdağ, Genel
Kaynak: İHA