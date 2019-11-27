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Tekirdağ'da PKK/KCK propaganası yapmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalandı.

27.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:19Tekirdağ'da PKK/KCK propaganası yapmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı

'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


PKK/KCK terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine Ergene ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve 1 adet tablete de el konuldu.


Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ


Tekirdağ, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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