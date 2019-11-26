Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ergene ilçesinde 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ergene ilçesine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.