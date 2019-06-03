Tekirdağ
'da plajlar doldu
RAMAZAN Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler, Tekirdağ'da mavi bayraklı halk plajlarına akın ederek, denize girerek serinledi. Ramazan Bayramı
tatili sebebiyle İstanbul
ve çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da bulunan Altınova
ve Kumbağ
plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Akın, akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda yoğunluk yaşanıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen vatandaşlar, denize girip bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.
Kumbağ esnaflarından Tevfik Yavuz, "Esnaf olarak iyi bir bayram geçirmek iyi bir dileğimiz. İnsanların İstanbul'a uzak yerlere gitmesine gerek yok. İstanbul'a yakın Kumbağ'ı da değerlendirebilirler. Yarın daha kalabalık olur. Beklentimiz o yönde. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler Uçmakdere var, Kumbağ var, yöresel her şey burada mevcut" dedi.
Kaynak: DHA
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