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Tekirdağ'da "Protokol Kuralları" semineri düzenlendi

Tekirdağ'da "Öğretmen Akademisi Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde "Protokol Kuralları" semineri düzenlendi.

20.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:34Tekirdağ'da
'da "Öğretmen Akademisi Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde "Protokol Kuralları" semineri düzenlendi.
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde protokol ve kurumsal nezaket kuralları uzmanı İhsan Ataöv tarafından bilgiler verildi.
İhsan Ataöv, protokolün, resmi olan her işte, resmi hayattaki iletişim kuralları olduğunu söyledi.
Ataöv, şöyle konuştu:
"Protokol, devletin içinde olduğu her anda temsil gücü düşük olan astlar ile temsil gücü yüksek olan üstler arasındaki itibar ilişkileridir. Protokol temsildir. Temsil nedir? Bir kişinin birden fazla kişi adına bir yerde bulunmasıdır. Temsil bazen başkaları adına bir kürsüden sesini iletmedir. Temsil bir kişinin tavır ve davranışlarıdır. Protokol bir edep, bir terbiye, bir adaptır. Protokol evimizde gördüğümüz terbiyenin devlet temsilinde şekil bulmuş halidir."
Vali Aziz Yıldırım, sunumundan dolayı Ataöv'e teşekkür etti.
Seminere NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ilçe milli eğitim müdürleri ve kurum müdürleri de katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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