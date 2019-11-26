Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da Roma dönemine ait heykel başı ele geçirildi: 8 gözaltı - Haber

Tekirdağ'da Roma dönemine ait heykel başı ele geçirildi: 8 gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı ile 110 bin TL para ele geçirildi.

26.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:27Tekirdağ'da Roma dönemine ait heykel başı ele geçirildi: 8 gözaltı
'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı ile 110 bin TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ellerinde bulunan tarihi eserleri yasa dışı yollardan piyasaya satmaya çalıştıkları yönünde alınan istihbari bilgileri Tekirdağ İl Komutanlığı unsurlarını harekete geçirdi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesinde tarihi eserleri sattığı değerlendirilen B.D. isimli şahsın evi ile İstanbul'dan alıcı olarak gelen, B.K., H.D., H.K, S.A., R.G., T.K. ve R.M. isimli şahıslar ile kullandıkları 4 adet araç içerisinde yapılan arama neticesinde, 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı, 110 bin TL para ile 1 adet tabanca,1 adet sahte para kontrol cihazı, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:39 Antalya'da yağış kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı
15:33 Bafra ve Alaçam'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
15:33 Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı
15:33 Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
15:31 JASAT'tan koyun hırsızlarına operasyon
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 15:40:57