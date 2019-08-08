Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

Tekirdağ'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildiTEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait aralarında mermer yazıtın da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

08.08.2019 16:51
Tekirdağ'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi
Tekirdağ'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi
TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait aralarında mermer yazıtın da bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Il jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri belirledi. Jandarma, Tekirdağ Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla birlikte, tarihi eserlerin bulunduğunu belirlediği merkez Süleymanpaşa ilçesinin İnecik ve Otmanlı ile Şarköy ilçesinin İstiklal Mahallesi'ndeki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 1 mermer yazıt, 1 mermer obje, 24 gümüş sikke, 111 tunç, bronz ve toprak parça olmak üzere toplam 135 tarihi eser niteliğine sahip obje ile 1 dedektör ele geçirildi.
Tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan M.Y.(36), Ş.S.(62), C.S.(38) ve R.Ş.(60) adlı şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ, Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:11   OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A GEÇTİ (2)
18:10   Elazığ'da seyir halindeki kamyon yandı
18:10   OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A GEÇTİ (1)
18:10   A Milli Erkek Basketbol Takımı medya günü etkinliği - Sarıca ve Tunçeri
18:10   Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
18:10   Depremde panikleyen vatandaşların kaçışma anı kamerada
18:10   TBMM Başkanı Şentop, Tören Salonu'nda Meclis personeliyle bayramlaştı.