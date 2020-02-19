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Tekirdağ'da sağlık ve UMKE ekibine teşekkür belgesi verildi

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası bölgeye destek için giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE personeline teşekkür belgesi verildi.

19.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:24Tekirdağ'da sağlık ve UMKE ekibine teşekkür belgesi verildi
Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası bölgeye destek için giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE personeline teşekkür belgesi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, 4 kişilik 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ve 5 kişiden oluşan UMKE ekibine teşekkür ederek belgelerini takdim etti.
Becerir, ekiplerin deprem bölgesinde görevlerini en iyi şekilde yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"UMKE bünyesinde bulunan personelimizin tamamı gönüllülük esasına göre hizmet vermekte olup, yaptıkları bu kutsal görev hiçbir şekilde karşılanamaz. Bu kıymetli görevi ifa etmeleri dolayısıyla kendilerine teşekkür belgelerini teslim ettik. Bakanlığımızın misyon ve vizyonları doğrultusunda çağın gereklerine göre son model alet ve ekipmanlarla donatılmış olan kara, hava ve deniz ambulanslarımızla her türlü hava koşulunda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. bölgesinde görev alan ekibimize canı gönülden teşekkür ederim."
Törene, İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Dönmez, Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Sağlık-Sen Şube Başkanı Hamza Öksüz ve sağlık çalışanları katıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Tekirdağ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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