Tekirdağ'da 'sağlıkta vurgun' operasyonunda 4 tutuklama

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kamu, kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında hastane sahipleri ve sağlıkçıların da bulunduğu 26 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'resmi belgede sahtecilik' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri gerekçesiyle bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında hastane sahipleri, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin, özel göz hastanesi üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıp, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 8'i ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden R.B., N.S., A.İ ve Y.B.Y., tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.