Tekirdağ'da sahte etil alkol üretenlere operasyon: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ'da sahte etil alkol üretip piyasaya sürülen merdiven altı imalathanelere polisin yaptığı baskında 12 bin 400 litre sahte etil alkol ele geçildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan etil alkolü sahte olarak üretip, kişileri tespit etti. Polis, merdiven altı üretim yapılan 2 işyeri, 1 ev ve şahısların araçlarında yaptığı aramada, 12 bin 400 litre etil alkol, 80 litre kaçak içki, alkollü içki üretiminde kullanılan 5 ısı ölçer, yoğunluk ölçen 10 dansimetre, alkollü içki yapımında kullanılan çok sayıda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış kargo paketleri, bir kargo firmasına ait bandrol ve etiketler, bir sıvı madde aktarımında kullanılan dalgıç pompa ile çok sayıda kimyasal ve bitkisel aroma ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili gözaltına aldığı biri kimyager, biri kargo görevlisi 6 kişiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA