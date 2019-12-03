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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

03.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:30Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

İl ve Çerkezköy İlçe Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Çerkezköy'deki Sümbül Sokak'ta bulunan depoda, sahte içki üretildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Orhan A.'ya ait depoya baskın düzenledi. Depo ve eklentilerinde yapılan aramada, 350 litre sahte rakı, 1350 litre sahte şarap ile 400 litreden fazla üzüm şırası, içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, ocak, 2 huni, 3 derece ve 2 anason yağı ele geçirildi.

Orhan A. gözaltına alınırken, el konulan sahte içkilerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı belirlendi.



Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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