Haberler » Güncel » Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi - Haber

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

03.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:46Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

İl ve Çerkezköy İlçe Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Çerkezköy'deki Sümbül Sokak'ta bulunan depoda, sahte içki üretildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Orhan A.'ya ait depoya baskın düzenledi. Depo ve eklentilerinde yapılan aramada, 350 litre sahte rakı, 1350 litre sahte şarap ile 400 litreden fazla üzüm şırası, içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, ocak, 2 huni, 3 derece ve 2 anason yağı ele geçirildi.  Orhan A. gözaltına alınırken, el konulan sahte içkilerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı belirlendi.



Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42 Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı - Haber
15:42 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:41 Engel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendi - Haber
15:36 Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 1 Ocak 2020'de... - Haber
15:36 Vali Akbıyık'tan "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" mesajı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
15:34 Jüpiter Oğlak burcunda 2020! Burçları bu yıl neler bekliyor? - Haberler
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haberler
12:54 Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
23:35 Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ın karakterinde isyan vardır" - Haberler
3.12.2019 15:49:57