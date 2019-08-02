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Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen bir iş yerine sahte para vermeye çalışan 3 kişi 87 adet 100'er TL sahte para ile yakalandı.

02.08.2019 09:39 Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen bir iş yerine sahte para vermeye çalışan 3 kişi 87 adet 100'er TL sahte para ile yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir şahsın bir iş yerine sahte para vermeye çalıştığı ve sonrasında 34 FH 3645 plaka sayılı araca binerek uzaklaştığı yönünde ihbar yapılması üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda bahse konu araç durdurularak 2 erkek, 1 kadın yakalandı. KOM Grup Amirliğince şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, 87 adet 100'er TL sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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