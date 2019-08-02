Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen bir iş yerine sahte para vermeye çalışan 3 kişi 87 adet 100'er TL sahte para ile yakalandı.

02.08.2019 09:45 Tekirdağ'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen bir iş yerine sahte para vermeye çalışan 3 kişi 87 adet 100'er TL sahte para ile yakalandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir şahsın bir iş yerine sahte para vermeye çalıştığı ve sonrasında 34 FH 3645 plaka sayılı araca binerek uzaklaştığı yönünde ihbar yapılması üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda bahse konu araç durdurularak 2 erkek, 1 kadın yakalandı. KOM Grup Amirliğince şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, 87 adet 100'er TL sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:57   Yatağan'da, 1000 yıllık el yazması Kur'an bulundu
12:57   DHA YURT BÜLTENİ - 7
12:56   Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda sıkı sağlık denetimi
12:56   Son dakika!
12:56   İş yerindeki donmuş yaban hayvanları şaşırtıyor
12:55   Konyaaltı Belediyesi personeline yangın eğitimi
12:55   Yeni Malatyaspor, Partizan maçı hazırlıklarını yurt dışında sürdürecek