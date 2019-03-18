Tekirdağ'da Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna Yemek Verildi

Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek düzenledi.
Yıldırım, kentte bir otelde verilen yemekte yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferinin yazılmasında, vatan için canını feda eden şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.
Tarih boyunca Türkiye
'ye boyun eğdirmeye çalışanların asla başarılı olamayacağını ifade eden Yıldırım, "Türk milleti bu vatanı kanıyla canıyla kazandı. Bu milleti asla bu topraklardan atamayacaklar. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bize Çanakkale Zaferi gururuna yaşatan şehitlerimizi saygıyla anıyorum." dedi.
Yemeğe, şehit aileleri ve gaziler, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA