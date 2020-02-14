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Tekirdağ'da Sevgililer Günü çılgınlığı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

14.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:48Tekirdağ'da Sevgililer Günü çılgınlığı
'ın ilçesinde 15 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da 14 Şubat Sevgililer Günü çılgınlığı yaşanıyor. Tekirdağ'ın merkezi ilçesinde 15 çift Sevgililer Günü'nde evlenmek için daha önce belediyeye müracaat etmişti. Bugün Süleymanpaşa Evlendirme Dairesine gelen 15 çift, Sevgililer Günü'nde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadı.

Evlenen çiftlerden damat Mustafa Sezen, "En mutlu günümüzü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bağlayarak güzel zamanları birleştirmeye karar verdik" dedi. - TEKİRDAĞ

Sevgililer Günü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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