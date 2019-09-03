Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tekirdağ'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Tekirdağ'da seyir halindeki bir kamyon motor kısmından alev alması nedeniyle cayır cayır yandı.

03.09.2019 22:29 Tekirdağ'da seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Tekirdağ'da seyir halindeki bir kamyon motor kısmından alev alması nedeniyle cayır cayır yandı.

Olay, Tekirdağ- Muratlı karayolu 10. km'de meydana geldi. Tekirdağ'dan Muratlı istikametine doğru seyir eden Cem Ocak'a ait 59 NC 799 plakalı kamyonun motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kamyonu sağa çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen kamyonda soğutma çalışması yapıldı. Kamyonun kupa kısmına kadar yandığı görüldü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:45   Silahlı saldırıda tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
12:33   Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs adliyeye sevk edildi
12:32   Restorandaki ölüm olayında işletme sahibi konuştu: "İhmalimiz var"
12:27   Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
12:26   Bursa'daki şafak operasyonu... 2 otobüsle adliyeye götürüldüler
12:25   İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine...
12:23   Gazetecilerden tayını çıkan paşaya ziyaret