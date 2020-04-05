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Tekirdağ'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan fırtına kentte bulunan caminin minaresini uçurdu.

05.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:30
Tekirdağ'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı
Tekirdağ 'ın Saray ilçesinde etkili olan fırtına kentte bulunan caminin minaresini uçurdu.
Olay, Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesindeki 100. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Tekirdağ'da dün geceden beri olan şiddetli fırtına nedeniyle caminin minaresi daha fazla dayanamayıp yıkıldı. Minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar paniğe kapılarak, durumu kısa sürede ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri alanda güvenlik önlemleri aldı. Ekipleri fırtına nedeniyle kırılıp asılı kalan cami minaresini olduğu yerden almak için çalışma başlattı. Kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor.
Ayrıca daha önce vatandaşların cami minaresinin yıkılacağı konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Camii, Tekirdağ, Saray, Güncel
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