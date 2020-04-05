Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir mahalle camisinin minaresinde hasar oluştu.
05.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:30
İlçeye bağlı Ayaspaşa Mahallesi'nde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Mahalledeki Fatih Camisi'nin minaresinin külahı yerinden söküldü ve asılı kaldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, külahı yerinden alıp onardıktan sonra tekrar asacak.
Tekirdağ'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgarın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA