Tekirdağ'da "Silah Kaçakçılığı" Operasyonu

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ve Saray
ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçaklığı yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Ekipler eş zamanlı düzenledikleri operasyonda T.A, C.H. ve Ü.H'yi gözaltına aldı.
Zanlılardan C.H ve Ü.H. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, T.A'nın işlemleri sürüyor.
Tekirdağ