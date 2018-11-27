27 Kasım 2018, 17:41
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Tekirdağ'da "Silah Kaçakçılığı" Operasyonu

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Saray ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Saray ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçaklığı yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Ekipler eş zamanlı düzenledikleri operasyonda T.A, C.H. ve Ü.H'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan C.H ve Ü.H. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, T.A'nın işlemleri sürüyor. Tekirdağ
27 Kasım 2018 Salı 17:41