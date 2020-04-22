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Tekirdağ'da silahlı çatışma: 2 polis yaralandı

Tekirdağ'ın şehir merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu olaya müdahale etmeye çalışan iki polis yaralandı.

22.04.2020 01:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 04:05
Tekirdağ'da silahlı çatışma: 2 polis yaralandı
Tekirdağ 'ın şehir merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu olaya müdahale etmeye çalışan iki polis yaralandı.

Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki taraf arasında daha önce bulunan husumet nediyle silahlı kavga çıktı. Silah sesleri şehrin birçok yerinden duyuldu. Mahallede çok sayıda silah sesleri geldiği bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Silahlı çatışmaya müdahale etmeye çalışan E.Y. ve Y.A. isimli 2 polis hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralı polisler 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi edilen yaralı 2 polisin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis mahalledeki silahlı çatışmaya karışan şahısları yakalamak için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle yapılan operasyonda 3 adet tüfek 2 adet tabanca ve olayı gerçekleştirmiş olduğu şüphelenilen şahıslar ifadelerine başvurulmak, olayla ilgisi olup olmadıklarını araştırmak üzere gözaltına alındı. Ayrıca olay yerinden firar eden diğer şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa
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