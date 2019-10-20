Haberler » Güncel » Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

20.10.2019 18:02Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Gürkan Taşır idaresindeki motosiklete, seyir halindeyken daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen E.Ü tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
Olayda Taşır ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Dilber Taşır yaralandı.
Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Dilber Taşır, hayatını kaybetti, Gürkan Taşır'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.
Polise ekipleri tarafından yakalanan E.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 Ergene'den Barış Pınarına destek kermesi
18:53 Kurtulmuş: "Tahkimatın yok edilmesiyle ilgili bu süreçte sonuç alacağımızı ümit ediyoruz
18:46 Gelin geldiği köye muhtar oldu, hizmetleri bir bir getirdi
18:50 İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı
18:47 Eyüpsultan'da ayaklarını bağlayıp atı öldürdüler; eti için kesecekleri iddiası
18:46 Iraklı Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:46 Kurtulmuş: "Kağıt üzerinde bir anlaşma yaptık. Anlaşmada Türkiye isteklerini almıştır, inşallah...
20.10.2019 18:55:10